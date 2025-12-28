Leao, clamoroso retroscena a Milanello: problema nella rifinitura e messaggio ad Allegri. Ecco come è andata

Leao, spunta il retroscena sul fastidio muscolare che ha costretto il portoghese allo stop forzato in vista del Verona

La notizia del forfait di Rafael Leão per la sfida contro l’Hellas Verona ha scosso l’ambiente rossonero proprio a poche ore dal fischio d’inizio. Come rivelato dal giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini, l’esclusione del numero 10 non è frutto di un nuovo infortunio, bensì di un atto di onestà e cautela avvenuto durante l’ultimo allenamento a Milanello.

Leao, il dialogo con Max: onestà e cautela

Il retroscena svelato da Passerini racconta di un confronto diretto tra il calciatore e Massimiliano Allegri:

Il dolore al cambio passo: Durante la rifinitura, Rafa si è rivolto al tecnico spiegandogli di avvertire ancora un leggero fastidio muscolare nel momento dell’accelerazione massima. Un segnale che ha spinto l’allenatore a non correre rischi inutili.

Durante la rifinitura, Rafa si è rivolto al tecnico spiegandogli di avvertire ancora un leggero fastidio muscolare nel momento dell’accelerazione massima. Un segnale che ha spinto l’allenatore a non correre rischi inutili. Nessuna ricaduta: È fondamentale sottolineare che non si tratta di un nuovo stop o di un peggioramento della lesione subita contro il Torino, ma della necessità di ritrovare la piena confidenza con il proprio corpo per evitare infortuni più gravi.

Incognita 2026: Cagliari a rischio?

L’assenza di oggi potrebbe non essere la sola. La gestione di Leão entra in una fase di “massima cautela”: