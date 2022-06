Pedullà: «Maldini e Massara meritano rispetto»

Attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter, Alfredo Pedullà ha parlato così della situazione sul mercato del Milan

Maldini e Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi la vicenda Sanches-Psg) hanno sempre più soldi di te. E senza il via libera, puoi avere anche 6 mesi di vantaggio ma gli altri ti possono battere in 10 minuti con i soldi