Pedullà Rileva il Nervosismo di Allegri post eliminazione in Coppa Italia. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’amara sconfitta per 1-0 subita dal Milan in casa della Lazio, che ha sancito la dolorosa eliminazione dei rossoneridalla Coppa Italia, continua a far discutere. Un risultato che ha inevitabilmente generato tensione e nervosismoall’interno dell’ambiente del Diavolo.

A esprimere il suo autorevole parere sull’andamento della gara e sull’umore post-partita è stato Alfredo Pedullà, il noto giornalista di Sportitalia, che ha fornito un interessante retroscena sullo stato d’animo di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato in panchina con l’obiettivo di riportare il club ai vertici.

La Rabbia di Allegri nel Primo Tempo

Secondo l’analisi di Pedullà, il volto di Allegri al termine della gara non tradiva certo soddisfazione. “Secondo me al termine della gara Allegri non era contento,” ha affermato il giornalista, concentrandosi in particolare sul primo tempocome momento chiave della frustrazione.

L’allenatore, infatti, si sarebbe mostrato “molto arrabbiato” per la gestione di alcune dinamiche offensive. In particolare, il Diavolo non sarebbe riuscito a cercare con continuità i laterali come Alexis Saelemaekers, l’esterno belga noto per la sua corsa e il suo dinamismo, e Pervis Estupiñán, il terzino sinistro ecuadoriano apprezzato per la sua spinta. Il mancato sfruttamento delle fasce ha evidentemente frustrato i piani tattici del tecnico.

La Gestione delle Risorse e le Scelte Obbligate

Pedullà ha però sottolineato come l’atteggiamento dei giocatori fosse in parte comprensibile e dettato dalle circostanze. Il giornalista ha richiamato l’attenzione sulla necessità di turnover e sulla gestione oculata delle risorse umane, un aspetto cruciale su cui il DS Igli Tare dovrà lavorare in ottica futura con il mercato.

Non tutti i pilastri possono giocare tutte le partite, come Luka Modrić, l’immenso centrocampista croato che inevitabilmente deve rifiatare, data l’età e il numero di impegni. Inoltre, l’inserimento di giovani o reduci da infortunio è un rischio calcolato. Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero, era alla sua prima partita da titolaredopo un lungo stop.

L’eliminazione dalla Coppa è un duro colpo, ma l’analisi di Allegri e la lettura di Pedullà evidenziano un problema più profondo: la difficoltà della squadra ad esprimersi al massimo quando non sono in campo tutti i titolari. Ora, il focus del Milan deve tornare esclusivamente sul campionato e sulla Supercoppa, con l’obiettivo di trasformare la rabbia di Allegri in motivazione per le sfide future.