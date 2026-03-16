Pazzini a Pressing: «Occasione sprecata, il Milan non può avere questo atteggiamento»

Pazzini a Pressing, l’ex attaccante rossonero ha analizzato duramente il KO della squadra di Milano contro la Lazio

La sconfitta rimediata allo Stadio Olimpico lascia dietro di sé una scia di polemiche e rimpianti. Il Milan, fallendo l’appuntamento con la vittoria, vede l’Inter scappare a otto lunghezze, gettando al vento la possibilità di riaprire concretamente la corsa scudetto. La prestazione della squadra guidata da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ora dovrà gestire un post-partita turbolento, è stata segnata da una passività tattica che ha permesso alla Lazio di dominare la prima frazione di gioco e gestire il vantaggio nel finale.

Sull’analisi del match è intervenuto Giampaolo Pazzini, l’ex centravanti rossonero noto per il suo straordinario senso del gol, oggi commentatore televisivo. Secondo l’ex punta, il peso psicologico di dover rispondere ai risultati dei nerazzurri ha giocato un brutto scherzo alla compagine meneghina, apparsa svuotata e priva della necessaria cattiveria agonistica per accorciare sulla Beneamata.

LE ULTIMISSIME DA MILANELLO

Le dichiarazioni di Giampaolo Pazzini

PRESSIONE E OCCASIONE PERSA – «Quando sei obbligato a vincere e vedi la possibilità di riaprire il campionato hai più pressione e questo potrebbe aver condizionato il Milan. È un’occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo, ha concesso troppi contropiedi nel primo tempo. Nel secondo tempo ha provato a fare gol, ma non è riuscito».

IL CASO LEÃO-ALLEGRI – «Qualcosa Massimiliano Allegri la dirà a Rafael Leão, l’attaccante portoghese pilastro della squadra ma oggi sotto accusa. Il mister non voleva altre discussioni. Il Milan ha perso contro la Lazio non solo per colpa sua, ma perché ha fatto una brutta partita. Era un’occasione davvero grande e lui non può avere un atteggiamento così».

IL CONFRONTO CON PULISIC – «Christian Pulisic? Si vede che l’esterno statunitense, reduce da un periodo opaco fisicamente, non sta bene, ma lo vedi più vivo di Leão. Resta il fatto che l’intera squadra ha fallito l’appuntamento più importante per mettere pressione ai rivali cittadini».