Lazio Milan, continua la crisi rossonera all’Olimpico: il dato

Lazio Milan, i dati statistici della sconfitta rossonera confermano un trend negativo preoccupante contro i biancocelesti

Il verdetto della 29ª giornata di Serie A è pesante per il Milan. La sconfitta per 1-0 subita allo stadio Olimpico contro la Lazio non rappresenta solo un freno alle ambizioni di alta classifica, ma porta con sé una serie di statistiche negative che testimoniano le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha visto i suoi soccombere sotto i colpi del cinismo capitolino. A decidere l’incontro è stato il gol al 26′ di Gustav Isaksen, l’ala danese dotata di grande spunto e rapidità, che ha punito i rossoneri in una prima frazione dove i padroni di casa hanno colpito anche una traversa.

Il tabù offensivo e i precedenti storici

L’analisi dei dati evidenzia un’insolita sterilità offensiva del club meneghino contro i biancocelesti. Per la prima volta dal 24 gennaio 2023, il Milan ha perso un match di campionato contro la Lazio senza riuscire a segnare nemmeno una rete. Questo dato si inserisce in un contesto ancora più critico se si analizzano i parziali di gioco: la squadra guidata da Massimiliano Allegri non ha segnato per tre primi tempi consecutivi contro i laziali in Serie A. Un digiuno realizzativo nei primi 45 minuti che non si registrava da vent’anni, precisamente dal periodo tra il febbraio 2004 e il febbraio 2005.

Classifica e rincorsa all’Inter

Nonostante un finale generoso e l’apporto dei subentrati, il risultato non è cambiato, lasciando il Milan a mani vuote. In termini di classifica, il colpo è durissimo: la vetta, occupata dall’Inter, dista ora otto punti. Con sole nove giornate ancora da disputare, il margine di errore per tentare di riprendere i nerazzurri è nullo. La solidità della compagine di Maurizio Sarri, l’allenatore toscano fautore di un calcio organizzato e di una difesa alta, ha bloccato ogni iniziativa di Rafael Leão e compagni, rendendo la rincorsa alla Beneamata sempre più complessa.