Pazzini dice la sua opinione sul Milan di Allegri e sul modulo rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ottima solidità tattica ritrovata dal Milan di Massimiliano Allegri è stata al centro dell’analisi di Giampaolo Pazzini. L’ex attaccante del Verona, intervenuto durante l’ultima puntata del podcast di Aura Sport “Cose scomode“, ha elogiato il pragmatico tecnico livornese per aver saputo dare al Diavolo una precisa identità attraverso l’adozione del modulo 3-5-2.

Il 3-5-2 è la Quadra Indiscutibile

Secondo Pazzini, l’attuale assetto tattico ha fornito ai rossoneri una solidità e dei “principi molto importanti“. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con il Milan che ha dimostrato grande efficacia, in particolare negli scontri diretti.

“Secondo me il Milan con questo assetto ha trovato solidità, dei principi, molto importanti. Non è un caso che hanno vinto tutti gli scontri diretti,” ha affermato l’ex attaccante, pur riconoscendo l’importanza delle parate decisive di “Super Maignan“, il portiere francese di livello mondiale. Il punto cruciale sollevato da Pazzini è che, al momento, la squadra ha trovato una “quadra” che sembra indiscutibile.

Il Dilemma del Mercato: Dove Inserire il Top Player?

In un periodo in cui il calciomercato vede il nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, alla ricerca di un nuovo attaccante forte da affiancare alla squadra, Pazzini ha lanciato un interrogativo scomodo:

“Quindi anche se dovesse arrivare attaccante veramente forte, che fai che togli?“

Il dilemma è reale. L’eventuale arrivo di un centravanti di primo livello (obiettivo su cui il DS Tare sta lavorando) imporrebbe a Massimiliano Allegri di decidere se schierarlo titolare, rischiando di sacrificare uno tra Rafael Leao, l’ala portoghese velocissima, o Christian Pulisic, il fantasista americano, due giocatori fondamentali nel rendimento attuale della squadra.

Pazzini riconosce che il Milan ha un bisogno oggettivo di un centravanti, ma avverte che l’assetto trovato è prezioso: “È vero che manca, ma è vero che hanno trovato un assetto.” Sebbene in caso di infortuni si possa ricorrere ad un cambio modulo, ad esempio il 4-3-3, l’identità attuale è chiara: “Se ci fossero tutti comunque il Milan adesso è indiscutibile che abbia trovato un’identità precisa.”

