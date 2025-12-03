Mercato Milan, Tare segue un difensore della Serie A: sarebbe perfetto per la difesa a 3. Segui le ultimissime

Il Milan ha già iniziato a muoversi in vista delle prossime sessioni di calciomercato, concentrando l’attenzione sul reparto difensivo, fondamentale per il sistema tattico del tecnico. L’ultima pista seguita con grande interesse dalla dirigenza rossonera porta a Jay Idzes, il difensore olandese attualmente in forza al Sassuolo.

Idzes: Profilo Ideale per la Difesa a Tre del Diavolo

Nonostante al momento non ci siano stati contatti diretti tra i due club, il calciatore neroverde è un profilo che risponde perfettamente ai criteri di selezione del club meneghino. Jay Idzes, difensore classe 2000 (quindi 25 anni), è apprezzato per una serie di fattori chiave:

Età e Margini di Crescita: La sua giovane età garantisce ampi margini di miglioramento e la possibilità di diventare un pilastro per il futuro del Diavolo .

La sua giovane età garantisce ampi e la possibilità di diventare un per il futuro del . Duttilità Tattica: La sua capacità di ricoprire tutti i ruoli all’interno della difesa a tre è un elemento cruciale. Il Milan di Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese, che spesso utilizza proprio questo modulo, cerca giocatori in grado di garantire flessibilità e copertura.

Questa duttilità rende Idzes un candidato estremamente funzionale per le esigenze tattiche di Allegri, che ha bisogno di riserve affidabili e intercambiabili nel reparto arretrato.

Il DS Tare e la Strategia Olandese

L’interesse per Jay Idzes si inserisce perfettamente nella strategia di mercato portata avanti dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. L’abile stratega albanese è noto per la sua attenzione verso giovani talenti europei con potenziale di rivendita, e il difensore olandese, forte fisicamente e tecnicamente, rientra in pieno in questa categoria.

L’unico ostacolo al momento è rappresentato dal lungo vincolo contrattuale che lega Idzes al Sassuolo fino al 2029. Questo renderà l’operazione non semplice in termini economici e richiederà al DS Tare di agire con grande intelligenza e tempismo qualora si decidesse di affondare il colpo.

Il Milan continua dunque a monitorare l’evoluzione di Idzes e a tessere la tela in vista dei prossimi movimenti, cercando di garantire ad Allegri la profondità di rosa necessaria per competere su tutti i fronti.

