 Pazzini non ha dubbi: «Leao sta migliorando, sta imparando»
Connect with us

HANNO DETTO

Pazzini non ha dubbi: «Leao sta migliorando, sta imparando dei movimenti»

HANNO DETTO

Ricci Rivela le Emozioni Uniche del Tifo Rossonero. E sulla posizione in campo... Parole

HANNO DETTO

Ricci elogia Allegri e la sua gestione della squadra. Le dichiarazioni

HANNO DETTO

Allegri Milan, Sabatini stuzzica l'allenatore rossonero: coincidenze con il Napoli dell'anno scorso?

HANNO DETTO

Pellegatti analizza l'eliminazione dalla Coppa Italia: le dichiarazioni

HANNO DETTO

Pazzini non ha dubbi: «Leao sta migliorando, sta imparando dei movimenti»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Leao

Pazzini negli studi di Sport Mediaset ha parlato di Rafael Leao e del suo nuovo ruolo da prima punta

Giampaolo Pazzini, ex attaccante che ha militato in diverse squadre di Serie A, con una parentesi di 86 partite e 24 gol con il Milan considerando tutte le competizioni ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di Sport Mediaset.

«Rafa Leao sta migliorando nel gioco spalle alla porta: sta imparando dei movimenti da vero nove», così Pazzini sul portoghese, che quest’anno da Massimiliano Allegri viene impiegato come centravanti nell’attacco a due.

Un attestato di fiducia per il numero 10 del Milan che arriva da un vero e proprio bomber di razza.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.