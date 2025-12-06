HANNO DETTO
Pazzini non ha dubbi: «Leao sta migliorando, sta imparando dei movimenti»
Pazzini negli studi di Sport Mediaset ha parlato di Rafael Leao e del suo nuovo ruolo da prima punta
Giampaolo Pazzini, ex attaccante che ha militato in diverse squadre di Serie A, con una parentesi di 86 partite e 24 gol con il Milan considerando tutte le competizioni ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di Sport Mediaset.
«Rafa Leao sta migliorando nel gioco spalle alla porta: sta imparando dei movimenti da vero nove», così Pazzini sul portoghese, che quest’anno da Massimiliano Allegri viene impiegato come centravanti nell’attacco a due.
Un attestato di fiducia per il numero 10 del Milan che arriva da un vero e proprio bomber di razza.