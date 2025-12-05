 Leao, parla Savicevic: «Merita la numero 10»
Leao, parla Savicevic: «Merita la numero 10. Per me però è un giocatore diverso»

Allegri come Conte, il giornalista teme il Milan: «Sempre più inquietante»

Savicevic a Sky Sport: «Al Milan ho avuto una sfortuna. Allegri? Lotterà fino alla fine»

Pellegatti secco sul Milan dopo la sconfitta con la Lazio! Ecco cosa manca ai rossoneri

Passerini sul Milan: Deve Accelerare Subito. La Lista della Spesa del Corriere per Tare

Leao, parla Savicevic: «Merita la numero 10. Per me però è un giocatore diverso»

4 secondi ago

Leao

Leao, Savicevic a Sky Sport parla del numero 10 del Milan, belle parole da parte dell’ex campione rossonero

Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, che ha indossato la maglia rossonera dal 1992 al 1998 (144 partite e 34 gol di cui uno in finale di Champions League) è stato intercettato da Sky Sport a Milano durante un evento della Panini.

L’attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro, da vecchio numero 10, si è concentrato sull’attuale numero 10 del Diavolo, ossia Rafael Leao.

IL MILAN DI OGGI E RAFAEL LEAO «Con Allegri sta facendo bene. Il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sa gestire bene la squadra. Leao merita la numero 10, che è un numero molto importante. Allegri lo sta facendo giocare da punta, ma per me è più giocatore da fascia che punta. Spero che il Milan giochi più ordinato, comunque si vede la mano del mister in campo».

