Pazzini promuove il nuovo Milan: «Hanno trovato una quadra». Il dubbio sull’attacco. Chi togliere tra Leao e Pulisic?

Pazzini analizza l’assetto 3-5-2 di Allegri: una solidità che rende la squadra indiscutibile. Dubbi sul possibile innesto di un centravanti a gennaio

Gianpaolo Pazzini, ex attaccante del Verona, è intervenuto durante l’ultima puntata del podcast Aura Sport Cose scomode per analizzare il momento del Milan, concentrandosi sull’assetto tattico e sulla solidità ritrovata sotto la guida di Massimiliano Allegri. Le parole di Pazzini evidenziano il successo del lavoro del tecnico nel dare al gruppo un’identità precisa.

Pazzini ha sottolineato come il modulo 3-5-2 abbia portato benefici inequivocabili: «Secondo me il Milan con questo assetto ha trovato solidità, dei principi, molto importanti. Quindi anche se dovesse arrivare attaccante veramente forte, che fai che togli questa è una bella domanda è vero che manca, ma è vero che hanno trovato un assetto». L’ex attaccante si interroga quindi sul paradosso che deriverebbe dall’arrivo di un centravanti di spessore, chiedendosi chi tra Rafael Leao e Christian Pulisic dovrebbe fargli posto.

A confermare la validità del modulo è, per Pazzini, anche l’andamento delle sfide dirette: «Non è un caso che hanno vinto tutti gli scontri diretti poi è vero, super Maignan para i rigori eccetera, però hanno una quadra». L’osservazione mette in luce come l’assetto attuale abbia garantito non solo equilibrio, ma anche efficacia nei momenti cruciali della stagione.

Infine, Pazzini ha concluso ribadendo che, al di là dei moduli alternativi (come un 4-3-3 che potrebbe essere impiegato in caso di infortuni), l’identità attuale è indiscutibile: «Poi ovvio, ci possono essere infortuni e quindi si potrebbe cambiare modulo, ad esempio con un 4-3-3. Ma se ci fossero tutti comunque il Milan adesso è indiscutibile che abbia trovato un’identità precisa». Ricordo che questa rielaborazione include tutte le citazioni integrali come da sua specifica richiesta per le interviste.