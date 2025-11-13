Pavlovic Milan, il serbo è tra i migliori dei rossoneri per rendimento! Al derby sarà sfida con… I dettagli. Le ultimissime

L’attesa per il Derby della Madonnina del 23 novembre tra Inter e Milan si concentra non solo sugli attacchi stellari, ma anche sui punti fermi delle rispettive retroguardie. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’analisi delle difese, evidenziando come, se i nerazzurri celebrano la solidità di Manuel Akanji, il Diavolo esalti la notevole crescita e la trasformazione del proprio baluardo difensivo, Strahinja Pavlović.

🇷🇸 Pavlović: Da Scommessa a Pilastro Inamovibile del Diavolo

La vera sorpresa in casa rossonera è rappresentata da Strahinja Pavlović, il possente difensore centrale serbo che sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri ha compiuto un salto di qualità impressionante. Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua capacità di rendere le sue squadre estremamente solide e di far crescere i difensori, ha trovato nel serbo il perno ideale della sua linea arretrata.

La Gazzetta sottolinea come la sua trasformazione sia stata radicale: da difensore talentuoso ma talvolta irruento, Pavlović è diventato un elemento di affidabilità e leadership, essenziale per la nuova filosofia di gioco impostata dal mister. La sua presenza fisica, unita a una migliore lettura tattica, lo ha reso inamovibile nello scacchiere del Milan.

🇨🇭 Akanji: La Roccia dell’Inter e il Confronto Diretto

Sul fronte interista, il punto di forza è rappresentato da Manuel Akanji, il difensore svizzero che garantisce velocità e attenzione nella retroguardia nerazzurra. Akanji è un esempio di solidità e costanza e rappresenta l’altra faccia della medaglia in questo derby difensivo.

Il confronto tra i due centrali è destinato a essere uno dei duelli chiave della partita, specialmente nel contenimento degli attaccanti avversari. La sfida tra le due difese, infatti, sarà cruciale per l’esito finale dell’incontro.

💡 Il Lavoro di Tare e la Conferma Tattica di Allegri

Il grande momento di Pavlović è motivo di orgoglio per l’intera struttura del Milan. Il Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che cura la gestione della rosa e le strategie di mercato, può contare su un difensore il cui valore è notevolmente aumentato grazie alla valorizzazione tecnica di Allegri.

La capacità del tecnico di trasformare il potenziale in certezze è una risorsa inestimabile per il Diavolo e rafforza la strategia di Tare di puntare su innesti che possano esplodere sotto la guida del mister. Il derby non sarà solo uno scontro tra attacchi, ma un test decisivo per misurare la maturità e la tenuta della difesa rossonera, ora guidata da un Pavlović in versione top player.