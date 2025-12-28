HANNO DETTO
Pavlovic a Milan TV: «Oggi è una bella giornata perché siamo in casa, vogliamo i tre punti»
Pavlovic è intervenuto ai canali ufficiali del Milan nel prepartita del match con l’Hellas Verona
Strahinja Pavlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV nel prepartita di Milan-Hellas Verona, match che inizierà alle ore 12:30 a San Siro.
POST SUPERCOPPA – «Dopo la sconfitta contro il Napoli oggi vogliamo vincere, per tutti. Oggi è una bella giornata perché giochiamo in casa, e vogliamo portare a casa i 3 punti».
SFIDA ALL’ATTACCO DEL VERONA – «Sono pronti, sappiamo che questi due attaccanti del Verona sono molto pericolosi, veloci. Dobbiamo stare attenti in difesa, sempre, così vinciamo».