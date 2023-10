Pavard: «Scudetto? Le rivali non mancano. Giroud e Theo? Se vinciamo…»

Il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, manda un messaggio alle rivali come il Milan per la lotta scudetto in Serie A

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, si esprime così sulla lotta scudetto mandando un messaggio alle rivali come il Milan.

LE PAROLE – «In realtà la scorsa stagione abbiamo rischiato di perdere il campionato (il titolo è stato vinto sul Borussia Dortmund solo con un sorpasso all’ultima giornata, ndr), ma è vero che qui le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo con Giroud e Theo dopo il derby stravinto. Casomai mi rifaccio alla fine, se vinciamo il campionato».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.