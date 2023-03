Pato «Mi piace molto la Serie A e l’Italia mi manca». Le parole dell’ex calciatore rossonero su un suo possibile futuro in Italia

Alexander Pato ha parlato ai microfoni di TMW della Serie A e di un possibile ritorno in Italia. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Se Ibrahimovic ha passato i 40 anni e sta bene lì c’è un motivo. Amo il Milan che mi ha dato tanto. Mi piace molto la Serie A e l’Italia mi manca. L’ho detto a mia moglie che tornerei e lei è disposta a fare qualsiasi cosa per me. Resto un appassionato del vostro paese che ha persone bellissime e appassionate di calcio. Come detto non so cosa mi riserverà il futuro ma le porte a un mio ritorno sono certamente aperte».