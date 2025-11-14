Pastore: «Ero al Tardini, la più brutta del sabato. Preferisco le altre, con un’idea»

Pastore su Cronache di Spogliatoio è tornato a parlare di Parma-Milan, match andato in scena lo scorso sabato

Lo scorso sabato di Serie A sono andate in scena quattro partite, tre sono state prive di gol, mentre una terminata 2-2, ossia Parma-Milan. Giuseppe Pastore, su Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua andando anche in controtendenza con il parere generale.

Il giornalista ha infatti detto di preferire partite con un’idea, che terminano 0-0, come Juventus-Torino, più che partite stupide come quella andata in scena allo Stadio Ennio Tardini.

LA PARTITA PIU’ BRUTTA – «Ero al Tardini a vedere Parma-Milan: la partita più brutta di sabato è quella con i gol. Io sono contro le partite stupide. Preferisco quelle con un’idea, come Juve-Torino: non mi fanno così ribrezzo…».