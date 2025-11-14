Connect with us

HANNO DETTO

Pastore: «Ero al Tardini, la più brutta del sabato. Preferisco le altre, con un'idea»

HANNO DETTO

Capello: «Allegri è diverso, non segue gli altri. La sua intelligenza è questa»

HANNO DETTO

David Milan, Romano fa chiarezza: «Non mi risulta. Il giocatore ha un obiettivo»

HANNO DETTO

Paratici, mancato trasferimento al Milan: «Non so perché. Non sto qui a chiedermelo»

HANNO DETTO

Camarda, sentite il presidente del Lecce: «Bonus gol? Temo una cosa»

HANNO DETTO

Pastore: «Ero al Tardini, la più brutta del sabato. Preferisco le altre, con un’idea»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Giuseppe-Pastore

Pastore su Cronache di Spogliatoio è tornato a parlare di Parma-Milan, match andato in scena lo scorso sabato

Lo scorso sabato di Serie A sono andate in scena quattro partite, tre sono state prive di gol, mentre una terminata 2-2, ossia Parma-Milan. Giuseppe Pastore, su Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua andando anche in controtendenza con il parere generale.

Il giornalista ha infatti detto di preferire partite con un’idea, che terminano 0-0, come Juventus-Torino, più che partite stupide come quella andata in scena allo Stadio Ennio Tardini.

LA PARTITA PIU’ BRUTTA – «Ero al Tardini a vedere Parma-Milan: la partita più brutta di sabato è quella con i gol. Io sono contro le partite stupide. Preferisco quelle con un’idea, come Juve-Torino: non mi fanno così ribrezzo…».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.