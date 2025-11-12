Parma Milan, Ordine sul rigore: «Episodio più grave in epoca Var. L’unica vera fortuna è stata una»

Parma Milan, Franco Ordine ha commentato così l’episodio tra Ndiaye e Saelemaekers!

Franco Ordine ha commentato in maniera durissima l’episodio accaduto in Parma-Milan. Il calcio di rigore assegnato da Marco Di Bello poi richiamato al Var. Il direttore di gara ha però confermato, giustamente, la sua decisione di campo. Queste le parole del giornalista:

IL PIU’ GRAVE – «Episodio Saelemaekers a Parma episodio più grave epoca var. Di solito l’arbitro viene richiamato perché si è perso qualcosa, un fallo, una mano, ma si corregge l’arbitro. Qui invece il var per la prima volta rovescia ciò che è accaduto sul campo».

L’UNICA FORTUNA – «L’unica vera fortuna è che il varista, tale Maggioni, che non ha avuto una carriera arbitrale di grande esperienza, non rappresenta per Di Bello un tale collega da esercitargli un influenza e quindi rimane fedele alla realtà perché quello che ha visto nel monitor è quello che ha visto sul campo che è giusto. Ma se avesse trovato un altro con poca personalità».