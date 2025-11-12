Parma Milan, Ordine sul rigore: «Episodio più grave in epoca Var. L’unica vera fortuna è stata una»

Connect with us

Ambrosini: dubbi sulla coppia Leao Pulisic senza un vero 9. E per Allegri l'unico insostituibile è questo giocatore

Pavlovic svela il dialogo con Allegri dopo la sconfitta contro la Cremonese: «Mi ha detto di rilassarmi, è il suo punto di forza»

Pavlovic dai canali ufficiali della Serbia: «Modric è un robot, Allegri una persona molto positiva. Vi svelo un retroscena dopo la Cremonese, quest'anno possiamo...»

Braglia spiega: «Corsa scudetto? Il Milan ce la farà solo in un caso ma la squadra di Allegri è assolutamente da considerare in corsa»

7 secondi ago

Parma Milan, Franco Ordine ha commentato così l’episodio tra Ndiaye e Saelemaekers!

Franco Ordine ha commentato in maniera durissima l’episodio accaduto in Parma-Milan. Il calcio di rigore assegnato da Marco Di Bello poi richiamato al Var. Il direttore di gara ha però confermato, giustamente, la sua decisione di campo. Queste le parole del giornalista:

IL PIU’ GRAVE – «Episodio Saelemaekers a Parma episodio più grave epoca var. Di solito l’arbitro viene richiamato perché si è perso qualcosa, un fallo, una mano, ma si corregge l’arbitro. Qui invece il var per la prima volta rovescia ciò che è accaduto sul campo».

L’UNICA FORTUNA – «L’unica vera fortuna è che il varista, tale Maggioni, che non ha avuto una carriera arbitrale di grande esperienza, non rappresenta per Di Bello un tale collega da esercitargli un influenza e quindi rimane fedele alla realtà perché quello che ha visto nel monitor è quello che ha visto sul campo che è giusto. Ma se avesse trovato un altro con poca personalità».

