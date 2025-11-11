Open VAR, Rocchi promuove la giornata di Serie A e critica L’OFR su Saelemaekers.: «Rigore Chiaro». La ricostruzione dell’episodio

Open Var, Gianluca Rocchi ha elogiato il comportamento degli arbitri nell’ultima giornata di Serie A criticando però l’OFR su Saelemaekers

Nuova puntata di Open VAR su DAZN, dove Gianluca Rocchi, responsabile CAN, ha analizzato gli episodi arbitrali, esprimendo soddisfazione generale: «Siamo contenti del rendimento di questa giornata». Il focus principale è stato il rigore concesso al Milan contro il Parma, con l’audio delle comunicazioni tra l’arbitro Di Bello e la Sala VAR a Lissone.

Open Vae, Parma Milan: l’audio e la confusione sul rigore

Le registrazioni hanno mostrato incertezza in Sala VAR, che ha inizialmente consigliato a Di Bello una On Field Review (OFR) per “non penalty”, suggerendo che fosse Saelemaekers ad andare incontro al difensore:

VAR: «È Saelemaekers che gli va incontro. Lo trascina… Ti consiglio un OFR per non penalty».

Tuttavia, dopo aver visionato le immagini al monitor, l’arbitro Di Bello ha mantenuto la sua decisione iniziale:

ARBITRO: «Io confermo, il pallone non lo tocca mai il difensore. Ok confermo il rigore».

Il commento di Rocchi: OFR eccessiva

Rocchi ha commentato la gestione dell’episodio, lodando la decisione finale, ma criticando l’eccesso di prudenza: «Partiamo dalla decisione che è corretta e Di Bello ha fatto un’ottima chiamata in questo caso».

Il responsabile CAN ha definito la review come «eccessiva, non ci doveva essere e andava confermato velocemente». Ha poi rivolto una critica ai VARisti: «Se devo fare un appunto ai due varisti, qua devo dire che il frame by frame non è la strada giusta… è un rigore chiaro da dare in campo».

Rocchi ha infine ribadito il principio di autorità: la decisione finale spetta sempre all’arbitro Di Bello, mentre il VAR è solo un assistente.