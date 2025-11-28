Passerini sicuro: «Milan Lazio è anche la sfida tra due filosofie diverse. Allegri e Sarri...»

Passerini analizza il contrasto tra i due tecnici: filosofie agli antipodi unite solo da grande esperienza e capacità

Il collega Carlos Passerini del Corriere della Sera ha messo in luce un aspetto particolarmente affascinante di Milan-Lazio: il duello tra i due allenatori, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, definiti “due toscani agli opposti”. Il giornalista utilizza due definizioni, sebbene “limitate e limitanti”, che rendono perfettamente l’idea delle loro filosofie: Max è il “risultatista” contro Maurizio il “giochista”.

Il contrasto tra i due tecnici si manifesta sia nelle loro origini, Livorno e il mare per Allegri contro Figline Valdarno e la campagna per Sarri, sia nelle loro filosofie di gioco. Allegri è associato al contropiede, mentre Sarri al possesso palla. Sono due filosofie agli antipodi, che tuttavia trovano un punto d’incontro nella loro enorme capacità ed esperienza.

Il loro primo faccia a faccia ufficiale risale al lontano 2003, quando entrambi muovevano i primi passi tra i professionisti. In Serie C2, durante la partita Sangiovannese-Aglianese, Sarri sedeva sulla panchina dei padroni di casa e Allegri sull’altra: il risultato finale fu uno 0-0 di fronte a 1.400 spettatori (un numero irrisorio rispetto ai 72mila attesi domani).

Passerini e la sfida Allegri-Sarri

PASSERINI SUI BOTTA E RISPOSTA STORICI – «Negli anni, fra i due non sono mancati i botta e risposta. Come nel 2019 quando Max fu esonerato dalla Juventus che decise di affidarsi a Sarri, il quale in sede di presentazione disse che la sua squadra doveva “vincere e divertire”»

