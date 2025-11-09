Parma Milan, Allegri smaschera i difetti della sua squadra: focus sulla Champions League, il Tardini rivela un’amara verità e dà ragione al livornese

Parma Milan, Massimiliano Allegri e il focus sulla Champions League: i rossoneri hanno ancora parecchi difetti per pensare allo scudetto

La trasferta di Parma, terminata 2-2, ha fornito una spiegazione lampante e definitiva della linea comunicativa di Massimiliano Allegri. Sin dal suo arrivo, il tecnico rossonero ha costantemente evitato riferimenti allo Scudetto, concentrandosi pubblicamente sull’obiettivo Champions League. La partita del Tardini ha confermato il motivo di tanta cautela: questa squadra, al momento, non è ancora pronta per lottare per il titolo.

Parma Milan, black out e discontinuità preoccupante

Il Milan ha mostrato ancora una volta il suo lato più preoccupante: la discontinuità. I primi 45 minuti del Diavolo a Parma sono stati perfetti, seguiti però da un black out totale nella ripresa. Nelle ultime cinque gare, la formazione rossonera ha vinto appena due volte, pareggiando contro squadre di livello inferiore (fatta eccezione per l’Atalanta).

La vera criticità è che «momenti di buona personalità a cali di concentrazione non ti portano da nessuna parte, neanche in Champions League». Allegri sa bene che sono proprio quei dettagli, quei limiti contro le squadre piccole, a fare la differenza in Serie A.

Strategia protettiva di Allegri

Ora si comprende meglio la strategia prudente del mister, quasi protettiva nei confronti del suo gruppo squadra. Sebbene nello spogliatoio si parlerà sicuramente di Scudetto, farlo pubblicamente significherebbe caricare ulteriormente giocatori che, seppur grandi contro le grandi, dimostrano limiti evidenti contro le piccole.

La prestazione di Parma è stata la fotografia più nitida di questa realtà. I margini di crescita ci sono, ma questo Milan non è ancora pronto per puntare alle stelle. Allegri evita promesse premature, concentrandosi sull’obiettivo Champions: il più giusto per ripartire, consolidarsi e preparare in futuro la vera lotta al vertice. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.