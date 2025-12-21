Paratici, svolta targata Fiorentina: il dirigente verso la firma con la società Viola. I dettagli

Paratici, l’attuale dirigente del Tottenham, vicinissimo al Milan prima dell’arrivo di Tare, è ad un passo dalla firma con la Fiorentina

La Fiorentina, fanalino di coda della Serie A e nel pieno di una crisi storica, prova a scuotere l’ambiente puntando su Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dall’ANSA, i contatti tra il club viola e l’ex dirigente di Juventus e Tottenham si sono intensificati nelle ultime ore.

Paratici, un quinquennale per la rinascita della Fiorentina

Scontata l’inibizione di 30 mesi per il caso plusvalenze, Paratici è il profilo scelto da Commisso per rivoluzionare l’area tecnica, superando la concorrenza di Sabatini e Giuntoli. Per lui è pronto un contratto di cinque anni. Il suo compito sarà immediato: intervenire sul mercato di gennaio per tentare una disperata scalata verso la salvezza.

L’incrocio con il passato rossonero

Curiosamente, il nome di Paratici torna d’attualità in Italia dopo essere stato, solo pochi mesi fa, molto vicino al Milan. Prima che la proprietà RedBird scegliesse Igli Tare per il post-Moncada, Paratici era stato seriamente considerato per guidare il nuovo corso rossonero. Ora, quel destino mancato lo porterà a Firenze, dove dovrà ricostruire un club sull’orlo del baratro.