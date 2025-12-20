Paratici vicino al ritorno in Serie A? Contatti serrati con un club, le ultime sul dirigente vicino al Milan

Paratici, vicinissimo all’accordo con il Milan prima dell’arrivo di Igli Tare, potrebbe comunque tornare in Serie A: contatti serrati con la Fiorentina

La Fiorentina è pronta a cambiare pelle ai vertici societari. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club viola ha individuato in Fabio Paratici il profilo ideale per il ruolo di Head of Football. Per convincere l’ex dirigente della Juve sul piatto ci sarebbe un progetto a lungo termine con un contratto di 5 anni.

Il retroscena Milan

Il nome di Paratici non è nuovo alle cronache delle big italiane. Prima che la dirigenza rossonera virasse ufficialmente su Igli Tare, proprio l’ex braccio destro di Marotta era stato vicinissimo al Milan. Un corteggiamento intenso che però non si è concretizzato, portando poi il club verso le scelte attuali.

Ora, la Fiorentina prova il colpaccio per dare una struttura internazionale al proprio mercato, affidandosi a un uomo che conosce alla perfezione le dinamiche della Serie A e della Premier League.