Paquetà torna sul caso scommesse! La paura in due lunghi anni: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Un incubo lungo due anni che si è concluso con un sospiro di sollievo. Lucas Paquetá, l’ex centrocampista del Milan e attuale colonna portante della Nazionale brasiliana e del West Ham, ha parlato apertamente, ai microfoni di Globo, del suo coinvolgimento nel delicato caso scommesse che ne ha messo in discussione la carriera. Il talentuoso brasiliano, noto per la sua fantasia e la sua abilità tecnica, ha descritto il periodo delle indagini come un vero e proprio tormento psicologico (fonte: Globo).

😨 La Paura e l’Incertezza sul Futuro

L’indagine della Federazione, pur concludendosi senza sanzioni pesanti per il giocatore, ha avuto un impatto devastante sulla sua vita privata e professionale. Paquetá ha confessato la sua profonda paura, nonostante fosse consapevole della propria innocenza.

“Psicologicamente è stato terribile, a partire dalla paura di questa indecisione, dall’incertezza del mio futuro, pur sapendo chi sono, cosa faccio e cosa ho fatto. Ma, a causa delle circostanze delle indagini e del modo in cui la federazione ha gestito il tutto, ho avuto paura.”

Il fantasista brasiliano ha parlato di un calvario lungo e doloroso, che ha però rafforzato i legami familiari: “Mia moglie ed io abbiamo attraversato due anni lunghi e dolorosi, ma con un lieto fine. Questo ha anche rafforzato il nostro matrimonio, la nostra storia come famiglia: io, lei e i bambini.”

👊 La Lotta e la Soddisfazione

La fine delle indagini ha portato a un senso di profonda soddisfazione e liberazione per il calciatore, che ora può concentrarsi esclusivamente sul campo. “Sono felice che sia finita così; ho lottato duramente contro tutto questo,” ha concluso l’ex rossonero.

L’attenzione sul caso scommesse in generale resta alta in tutto il mondo del calcio, incluso il campionato italiano. Il Milan, per esempio, con il pragmatico allenatore Massimiliano Allegri e il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che punta a una gestione etica della squadra, ha sempre mantenuto una linea di tolleranza zero su questi temi, consapevole della necessità di tutelare l’immagine e la regolarità del gioco.

Ora che la vicenda è alle spalle, il Diavolo e i suoi dirigenti possono guardare al futuro, sperando che episodi del genere non si ripetano, mentre Paquetá si gode il suo lieto fine e la ritrovata serenità.