Paquetà, la Fiorentina si defila: ora può anche restare

La Fiorentina si defila da Lucas Paquetà, possibile contropartita tecnica nelle operazioni con il Milan. Il brasiliano può restare

Secondo quanto riportato da La Nazione, non ha riscosso successo la proposta del Milan di inserire il cartellino di Lucas Paquetà come contropartita tecnica dei rossoneri per arrivare a Nikola Milenkovic.

Il centrocampista brasiliano non ha vissuto una stagione brillante ma, come suggeriscono i colleghi di AS, il suo ambientamento in Italia può essere solo più lento del previsto. Il Milan ora punta a confermarlo anche per la prossima annata.