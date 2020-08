Sport Mediaset, scambio Paquetà-Milenkovic: trovata la formula

Sport Mediaset, trovata la formula per lo scambio Lucas Paquetà-Nikola Milenkovic con la Fiorentina: ecco quale

Fiorentina e Milan hanno trovato la formula giusta per scambiare Lucas Paquetà e Nikola Milenkovic: secondo quanto affermato da Sport Mediaset, si tratterebbe di due prestiti con diritto di riscatto.

Milenkovic è stato scelto in prima persona da Stefano Pioli per rinforzare il reparto difensivo del Milan nella prossima stagione: il centrale serbo è in scadenza di contratto nel 2022 con la Fiorentina ma non ha nessuna voglia di rinnovare.