Paquetà Fiorentina, il Milan rilancia: ecco la pedina di scambio

Paquetà Fiorentina, la Viola insiste per il brasiliano. I rossoneri hanno “ribaltato” la situazione e hanno giocato al rilancio

La Fiorentina insiste per Lucas Paquetà. I rossoneri hanno chiarito che non svenderanno il giocatore (soprattutto con l’eventuale arrivo di Ralf Rangnick), ma nelle ultime ore è nata una nuova idea. I rossoneri hanno “ribaltato” la situazione e hanno giocato al rilancio. La cessione di Paquetà sarà possibile in cambio di Milenkovic.

Il difensore viola è un prospetto che interessa molto, soprattutto per le sue qualità tecniche e di impostazione del gioco. In altri termini, sarebbe il compagno di reparto perfetto per Alessio Romagnoli. La Viola si è presa un po’ di tempo per riflettere e potrebbe semplicemente concedere un’opzione o un diritto di prelazione.