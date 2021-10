Pagani: «Per vincere servono i cambi giusti, come quello di Castillejo»

Paolo Pagani, filosofo e tifoso rossonero, ha sottolineato l’importanza dei cambi durante il corso di una gara: Castillejo esempio lampante

Paolo Pagani, noto filosofo e tifoso rossonero, è intervenuto a Milan Tv spiegando l’importanza dei cambi per sovvertire l’esito di una gara, come capitato al Milan di Pioli con l’ingresso di Castillejo nella gara di sabato sera contro il Verona:

«L’ingresso di Castillejo non se lo aspettava nessuno, c’era dello scetticismo credo intorno alla sua figura. Credo che sia fondamentale davvero l’economia dei cambi, soprattutto in questo momento, in questa stagione e con questa squadra. Vince chi sa fare i cambi giusti e quello di Castillejo sabato sera è stato un cambio giusto».