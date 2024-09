Paolo Condò a Internews24: «Il Milan deve fare... Lo deve ai tifosi!»

Paolo Condò a Internews24: «Il Milan quest’anno deve FARE QUESTO, lo deve ai SUOI TIFOSI!». Le sue dichiarazioni

Intervenuto in esclusiva a Internews24, Paolo Condò ha anche parlato del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni

«Rovescio il discorso pensando alle squadre straniere, non abbiamo mai sentito che Liverpool o Barcellona ad esempio, oltre che Real Madrid e Manchester City naturalmente, privilegiano solo un obiettivo. Io ritengo le tre grandi storiche del nostro campionato: Inter, Milan e Juventus, come i club stranieri che ho citato. Quindi queste squadre, vado sul forte, non hanno il diritto davanti ai loro tifosi di scegliere un obiettivo.

Partiamo proprio dal bacino di tifo, che porta a tutte quelle cose per cui Inter, Milan e Juventus ricevono ogni anno valanghe di soldi da mettere sul mercato…a fronte di questo io mi aspetto che i tre club lottino su tutti e tre i fronti. E attenzione, ho detto lottino, non che vincano».