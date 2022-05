Pandev ironizza: «Io sulla Macedonia avevo avvisato tutti...»

Goran Pandev, negli ultimi mesi al Parma, ha ricordato la sua “profezia” su Italia-Macedonia: le sue dichiarazioni

Goran Pandev, negli ultimi mesi attaccante dell Parma, è tornato a parlare della sfida tra Italia e Macedonia ai microfoni di Rai Radio 1. Le sue parole:

«L’Italia per me è una seconda casa, i miei bambini sono nati qua, mi sento metà italiano, però in quella partita ovviamente ho fatto il tifo per la Macedonia. Io dicevo di stare attenti perché la Macedonia se ha l’occasione il gol lo fa e in contropiede è pericolosa. Alla fine così è stato».