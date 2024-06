Calafiori Milan, Fenucci lo BLINDA: «Abbiamo già comunicato al suo agente la nostra decisione»

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato così del futuro di Riccardo Calafiori, obiettivo di mercato del Milan

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Bologna, l’ad dei rossoblù, Claudio Fenucci, ha risposto così alle domande relative al futuro di Riccardo Calafiori: il difensore in passato era stato accostato al calciomercato Milan, ed è seguito con grande interesse anche dalla Juve.

CALAFIORI – «Su Calafiori la volontà è di confermare gran parte della rosa di questa stagione. Vogliamo andare avanti con questo gruppo che può ancora migliorare. Preferiamo continuare con loro, al momento abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo intenzione di spostare il giocatore».

