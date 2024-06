Calciomercato Milan: FATTA per la prima cessione estiva! Saluta i rossoneri, in arrivo 20 milioni di euro. ULTIME

Calciomercato Milan: FATTA per la prima cessione estiva! Saluta i rossoneri, in arrivo 20 milioni di euro nelle casse del Diavolo

Come riferito da Sky Sport 24 nell’edizione dedicata al calciomercato, il Milan ha definito la prima cessione della sua estate. La prossima operazione in ordine temporale, infatti, sarà l’addio a titolo definitivo di Charles De Ketelaere, per il quale si è sbloccata la situazione riscatto con l’Atalanta.

Dopo l’ottima stagione in nerazzurro, il calciatore belga rimarrà dunque alla corte di Gian Piero Gasperini. Sorride anche il Milan, che vedrà entrare nelle proprie casse una cifra vicina ai 20 milioni di euro.