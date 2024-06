Mercato Milan, cessione di un BIG in vista? Ecco chi è l’INDIZIATO a partire! L’INDISCREZIONE tra Leao, Maignan e Theo Hernandez

Il mercato Milan rischia di dover fare i conti anche con qualche cessione pesante. Il piano dei rossoneri è certamente quello di blindare i propri big, ma dinnanzi ad una super offerta non è escluso che i dirigenti possano prendere in considerazione alcune cessioni, come capitato ad esempio lo scorso anno con Tonali. Intervenuto ai microfoni di TV Play, Salvatore Riggio ha detto la sua sui possibili addii di Leao, Maignan e Theo Hernandez.

PAROLE – «Theo Hernandez, Maignan o Leao, chi potrebbe voler andare via? Dei tre direi Theo. Anche per ingaggio e mercato è quello più indicato a lasciare. Resta comunque il più difficile da sostituire».