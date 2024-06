Nuovo allenatore Milan: perché il club non ha pensato ad un tecnico italiano? La RISPOSTA di Ibrahimovic toglie ogni dubbio

Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha parlato del perché i rossoneri non han pensato ad un nuovo allenatore italiano per il Milan

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del perché il Milan non abbia pensato ad un nuovo allenatore italiano per sostituire Pioli. Le dichiarazioni del dirigente rossonero.

PERCHE’ NON HAN PENSATO AD UN ALLENATORE ITALIANO? – «Per quello che cercavamo, il nome di Conte non è uscito. Dipende il materiale che hai. Per noi il miglior match per la nostra squadra era Paulo Fonseca. L’identità che volevamo portare. Era importante per noi prendere un allenatore che va bene la squadra che abbiamo, per migliorare il collettivo. Poi c’è anche il progetto di Under 23, ma il nostro cuore deve essere la prima squadra. Abbiamo sia giocatori italiani sia internazionali: purtroppo nessuno è in Nazionale italiana, Gabbia doveva esserci».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC