Scelta fatta? Si sta definendo la situazione sulla panchina del Napoli. Mazzarri è vicino infatti al clamoroso ritorno per sostituire Garcia.

L’allenatore francese paga un rendimento non all’altezza tra campionato e Champions nell’ultimo periodo e soprattutto al Maradona dove l’unico punto in casa nelle ultime tre tra Empoli, Fiorentina e Milan è arrivato contro i rossoneri in rimonta.