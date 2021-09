José Palomino potrebbe essere il grande assente del match tra Atalanta e Milan di domenica sera. Le condizioni del difensore

Come riportato da ANSA, José Palomino si è allenato a margine del gruppo a zingonia e salterà sicuramente il match di Champions League contro lo Young Boys.

Il difensore di Gasperini è stato costretto ad uscire dal campo nel match contro l’Inter per una lesione al bicipite femorale sinistro. Difficile dunque, considerati i tempi di recupero, che Palomino torni in tempo per la gara tra Atalanta e Milan in programma domenica 3 ottobre.