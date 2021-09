Guai fisici per un giocatore dell’Atalanta. Gasperini costretto a correre ai ripari sostiruendolo contro l’Inter, può saltare il Milan

José Manuel Palomino costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di Inter-Atalanta. Al 70′, il difensore nerazzurro è stato sostituito a causa di un infortunio; al suo posto Maehle.

Per l’argentino un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Da valutare, quindi, per i prossimi impegni in Champions e in campionato domenica prossima contro il Milan.