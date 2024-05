Zirkzee Milan: la Juventus cambia strategia, lo SCENARIO che può favorire i rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Zirkzee. L’attaccante piace anche alla Juventus che però potrebbe cambiare strategia

Joshua Zirkzee: è un’operazione costosa e complicata. Piace al calciomercato Milan e all’Arsenal e alla Juventus. La sua valutazione si aggira sui 60 milioni, il Bayern Monaco però ha la possibilità di riacquistarlo per 40 grazie alla clausola e anche per questo i bianconeri potrebbero cambiare obiettivo:

come riportato da Calciomercato.com più facile arrivare a Alvaro Morata, che alla Juventus è già stato in due occasioni (2014-16 e 2020-22). Con l’Atletico è in ottimi rapporti e si può trattare per una cifra intorno ai 15 milioni.