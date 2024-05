Inzaghi gongola: «Scudetto? Quanto fatto rimarrà per sempre, ora l’obiettivo è questo»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel post di Frosinone Inter. Ecco cosa ha detto l’allenatore

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa nel post di Frosinone Inter. Ecco cosa ha detto l’allenatore, tornato sulla vittoria dello scudetto e la festa dei tifosi dopo il derby vinto contro il Milan:

LE PAROLE– «Ho una società che si sta azionando da tempo per far si che la squadra migliori perchè bisogna sempre crescere. Ora abbiamo due gare in cui faremo del nostro meglio e poi penseremo alla prossima stagione. La festa? Quello che ci hanno fatto i nostri tifosi rimarrà sempre dentro ognuno di noi. E’ lo scudetto della gioia. Ringrazierò sempre i tifosi»