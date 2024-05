Risultati Serie B: il Como dell'ex Milan Cutrone in Serie A

I risultati della Serie B 2023-24. Dopo il Parma è il Como dell’ex Milan Cutrone la seconda promossa in Serie A

Gioia Como. La squadra di Fabregas e dell’ex Milan Cutrone fa la storia e dopo 21 anni di assenza torna in Serie A. Decisivo è stato il pareggio con il Cosenza in rimonta grazie alla rete dal dischetto di Verdi e la sconfitta in contemporanea del Venezia contro lo Spezia che si salva.

In zona retrocessione vanno in Serie C invece Ascoli, Feralpi Salò e Lecco. Con Bari e Ternana ai playout.