Palmeri: «Rangnick lasciò la panchina per instabilità nervosa»

Il matrimonio tra Rangnick e il Milan non si è concretizzato per diversi motivi. Tancredi Palmeri ha parlato dell’accordo saltato

Il matrimonio tra Rangnick e il Milan non si è concretizzato per diversi motivi. Intervistato dalla trasmissione Tutti Convocati, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato del saltato accordo tra Ralf Rangnick e il Milan: «Dalla realtà del Lipsia a quella del Milan cambia tutto e non dimentico che 10 anni fa aveva dovuto lasciare la panchina per problemi di stabilità nervosa e non credo che al Milan tutto sarebbe stato tranquillo. Poi rimane un visionario del calcio» ha dichiarato il giornalista nel corso dell’intervista odierna.