Pagelle Roma Milan: steccano tanti big, Musah mezzo sorriso, Chukwueze qualche scossa VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2023/24: pagelle Roma Milan

Maignan 5.5 – Sfortunato nella carambola palo-Mancini sul primo gol, Dybala pesca un angolo pazzesco sul secondo. Ma trasmette meno sicurezza del solito: vedasi il pasticcio coi piedi nel finale di partita, completamente solo.

Calabria 5 – Non una partita facile da leggere per il capitano: fuori fase in copertura con le avanzate di El Shaarawy e Spinazzola, anche in zona offensiva è impreciso. Dal 46′ Reijnders 5.5 – Non l’impatto che ci si aspettava. Inghiottito dal centrocampo della Roma.

Tomori 5.5 – Non commette grandi sbavature da matita rossa, c’è da dirlo, però nel momento di massima sofferenza del Milan, ad inizio partita, va in difficoltà anche lui.

Gabbia 6 – Grave errore sul 2-0 della Roma: Lukaku lo sposta troppo facilmente, poi lascia lì il pallone e Dybala lo punisce. Ha il merito di riaccendere momentaneamente la luce della speranza nel finale.

Theo Hernandez 5.5 – Un po’ più propositivo dell’andata ma siamo nettamente lontani dai suoi standard. Anche oggi, De Rossi ingabbia la fascia sinistra del Milan.

Bennacer 4.5 -Dormita colossale sul primo gol della Roma: prima lascia spazio per calciare a Pellegrini, poi non segue Mancini che ringrazia e insacca a porta vuota. Pioli ‘sacrifica’ lui, già nel primo tempo, per cambiare l’inerzia della partita. Dal 40′ Jovic 5 – Un paio di chance per tornare in partita, se le divora.

Musah 6.5 – È l’unico in grado di spostare gli equilibri con le sue avanzate. Spacca in due il centrocampo, portando su il baricentro della squadra. Dal 69′ Okafor 5 – Pessimo impatto, tantissimi errori tecnici.

Pulisic 5.5 – Ad intermittenza. Crea qualche pericolo verso la porta di Svilar, ma la mira oggi non lo assiste. Dal 69′ Florenzi 6 – Spinge in avanti.

Loftus-Cheek 6 – È vero, Pioli lo sostituisce nell’intervallo per aggiungere imprevedibilità e dribbling con Chukwueze. Ma nel primo tempo è lui a costruire le migliori palle gol: una traversa dopo una bella girata e un colpo di testa murato sulla linea da Spinazzola. Dal 46′ Chukwueze 6.5 – Qualche scossa per tenere in vita il Milan.

Leao 5 – Propizia l’espulsione di Celik e fornisce l’assist per Gabbia, sì. Ma troppi errori: spesso tergiversa, intoppa corsa e dribbling, rendendo facile la vita a Llorente.

Giroud 4.5 – Completamente disconnesso dalla partita. Non graffia in area di rigore, non avendo praticamente nessuna occasione per colpire.

All. Pioli 5 – Inizio shock, la reazione c’è dopo la superiorità numerica ma è mancato mordente sotto porta.