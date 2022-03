Pagelle Roma Milan femminile: i voti alle protagoniste del match valido per la 17esima giornata di Serie A

Le pagelle di Milan Juventus femminile, match valido per la 17esima giornata di Serie A 2021-22 LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Thomas

FLOP: Aradottir

I VOTI

Giuliani 6: Nel primo tempo il palo la salva in due occasioni, nella ripresa subisce il gol di Andressa da fuori area, non del tutto esente da colpe per il posizionamento

Arnadottir 5: I pericoli giallorossi arrivano principalmente dalla sua parte, riesce a contenere poco Glionna

Codina 6: più volte costretta come le compagne a fronteggiare i contropiedi avvesari quando può chiude con attenzione

Fusetti 6: Attenta in fase di copertura, regge più volte l’ondata giallorossa e contiene bene le inziative di Lazaro

Guagni 6 (64′ Longo 6) : Poco più di 1 ora di gioco per lei, titolare per la prima volta dall’infortunio, generesa in fase di copertura

Adami 6: Come Grimshaw fa desità in mezzo al campo e spesso spezza le azioni di possesso giallorosse

Grimshaw 6,5: Lotta su ogni pallone in mezzo al campo e avvia il contropiede da cui nasce il contropiede del vantaggio

Tucceri 6,5 : 18 assist stagionale in stagione, i suoi cross sono sempre un pericolo e anche in questa occasione non si smentisce

Stapelfeldt 5,5 (79′ Boureille sv) : Generosa, prova a contendere il pallone in più situazioni con la difesa giallorossa ma quasi mai con successo

Bergamaschi 6,5 : Attenta in fase di copertura, poco presente in fase offensiva

Thomas 7: Nel primo tempo è lei a creare i pericoli in area giallorossa, ha il merito di sbloccare il match per il classico gol dell’ex