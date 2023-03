Pagelle Roma Milan Femminile: Piemonte unica luce, male Viglilucci

I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Milan Roma Femminile

Le pagelle delle protagoniste del match tra Milan Femminile e Roma , valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

TOP: Piemonte

FLOP: Vigilucci

VOTI:

Babb 6 Salca il salvabile, incolpevole sui tre gol della Roma, attenta nelle uscite ma non basta ad evitare la sconfitta delle rossonere

Guagni 6 Un po’ sotto ritmo rispetto alle ultime uscite soffre la velocità di Haavi. Nel secondo tempo un infortunio le impedisce di controllare il pallone e sulla stessa azione la Roma trova il raddoppio (Arnadottir 5,5)

Nouwen 6 Solita calma in fase di possesso e di impostazione del gioco, ma la difesa subisce tre gol, non può essere esente da colpe

Mesjasz 6 Un errore di controllo palla quasi favorisce il vantaggio della Roma sullo 0-0. Come il resto delle compagne di reparto non può essere esente da colpe

Thrige 6 Soffre tutto il tempo Haavi, complice anche il fatto che spesso Vigilucci non ripiega e non aiuta a raddopiare

Adami 6 Soffre il duello con Greggi, lotta su tutti i palloni ma non basta. Fa poco in fase offensiva

Grimshaw 5,5 Una sua palla non allontanata bene costa alle rossonere l’azione che porta al gol qualificazione delle giallorosse. Visibilmente sotto tono

Bergamaschi 5 Tanta corsa ma poca sostanza, spesso ferma e non efficace in fare ri ripiego

Vigilucci 5 La peggiore in campo delle rossonere. Ferma in fase propositiva poco attiva anche in fase di ripiego

K. Dubcova 5,5 Non riesce quasi mai a difendere palla e nelle situazioni in cui può imbicare pericolasamente sbaglia l’ultimo passaggio

Piemonte 6,5 Il suo gol illude le rossonere, lotta e combatte ma non basta