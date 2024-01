Pagelle Milan Roma: Adli si sblocca, Giroud gol e assist, cosa ha fatto Theo Hernandez?!

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Roma

Maignan 6.5 – Ormai la parata straordinaria su Celik non sorprende neanche più. E questo dice tutto. Muro anche nel finale sul tiro di Pellegrini.

Calabria 5.5 – Spinazzola lo punta per tutto l’arco del primo tempo: si spartiscono le vittorie degli uno contro uno. Ingenuità sul rigore, entra in netto ritardo in area e permette alla Roma di rientrare momentaneamente (in partita).

Kjaer 6 – La catena di destra patisce maggiormente le sortite di Spinazzola ed El Shaarawy, ma vengono prese le contromisure col passare dei minuti.

Gabbia 7 – Prestazione impeccabile contro Lukaku. Annulla completamente la pericolosità dell’attaccante della Roma.

Theo Hernandez 7.5 – Torna nel suo habitat naturale, la fascia sinistra, e si vede quanta voglia abbia di sfogarsi, di sgasare, di tornare a premere. Crossa tanto, ara su e giù quella corsia, senza perdere di vista però la fase di copertura in cui concede le briciole. Il gol nel finale è un gioiello. Dall’88’ Jimenez SV.

Adli 7.5 – Dopo 805 giorni riassapora l’emozione del gol. Ed è anche un gol di pregevole fattura per come è stato costruito. Non solo il marchio in fase offensiva, perché anche difensivamente è sempre posizionato benissimo per ripiegare in area di rigore. Dall’88’ Zeroli SV.

Reijnders 6 – Meno appariscente del solito. Posizione più bloccata, avanza poco ma si preoccupa di più di proteggere la difesa.

Pulisic 6.5 – Non c’è solo la fascia sinistra, perché anche a destra il Milan crea tanto. Merito dell’americano, ispiratissimo in fase offensiva e nel rifinire per i compagni. Va vicino al gol, anche, in un paio di occasioni. Dal 78′ Musah 6 – Trema ancora quel palo…

Loftus-Cheek 6.5 – Torna ai suoi livelli dopo l’evanescente prestazione in Coppa Italia contro l’Atalanta. Porta su la squadra, si inserisce, non dà punti di riferimento alla Roma con i suoi movimenti tra le linee.

Leao 6.5 – Si riforma l’asse Theo-Leao e ne giova anche il portoghese. Molto semplice il meccanismo sulla fascia sinistra: riparte, macina chilometri e smista tanti palloni verso l’area rigore. Piccola nota, non sempre precisissimo. Dal 78′ Okafor 6 – Il suo rientro è una nota lieta per Pioli.

Giroud 8 – In doppia cifra per la terza stagione consecutiva: è una certezza, lo dimostra per l’ennesima volta. Non solo il gol, perché l’assist di tacco per Theo Hernandez è una giocata fantascientifica.

All. Pioli 7 – Vittoria che serviva per riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.