Pagelle Milan Roma: Leao fantasma, Adli e Chukwueze dan la scossa ma non basta VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di Europa League 2023/24: pagelle Milan Roma

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei quarti di Europa League 2023/24: pagelle Milan Roma.

Maignan 6 – Parata super su El Shaarawy nel primo tempo. Non può nulla sul colpo di testa vincente di Mancini.

Calabria 6 – Inizia bene la partita, spingendo con costanza e dando supporto alla manovra. Cala in entrambe le fasi alla lunga, patendo gli strappi di Spinazzola.

Thiaw 6 – Nel complesso vince i duelli fisici con Lukaku, più in difficoltà quando è l’imprevedibilità di Dybala a puntarlo.

Gabbia 6 – Ingaggia un duello fisico con Lukaku. Regge l’urto, con muscoli, grinta e sportellate.

Theo Hernandez 5 – La fascia sinistra oggi è totalmente inefficace. Un paio di lampi si vedono solo alla fine, è sterile l’apporto per tutta la restante parte della gara. Soffre El Shaarawy in fascia, si perde Mancini in occasione del gol.

Reijnders 6.5 – È il giocatore che mette più in difficoltà la Roma, con le sue conclusioni dalla distanza. Ne prova quattro, tutte parate da Svilar. I suoi tiri sono la medicina ad un mal di gol oggi.

Bennacer 6 – Regia scolastica da parte dell’algerino, che non commette grandi sbavature è vero ma si prende anche pochi rischi nelle giocate. Dal 59′ Adli 6.5 – Una traversa colpita e una scossa notevole alla manovra.

Pulisic 5.5 – La corsia di destra è quella che funziona un po’ di più per il Milan ma non garantisce continuità per tutti i 90 minuti. Qualche spunto, soprattutto coi cross, ma fatica anche lui a ritagliarsi uno spazio. Dal 77′ Chukwueze 6.5 – La giocata che porta alla traversa di Giroud parla da sé.

Loftus-Cheek 5 – Non è certamente la sua partita. Fuori fase sulla trequarti: la Roma intuisce i suoi movimenti offensivi e lo limita, mentre in fase di non possesso viene sovrastato dal possesso palla avversario.

Leao 4.5 – Si fa rubare palla con una facilità disarmante. Non punta, non sprinta, galleggia su e giù senza una meta. Totalmente sconnesso dalla partita. Dal 77′ Okafor 5.5 – Non incide.

Giroud 5 – Ha una grande chance ad inizio partita ma viene murato sulla linea dal salvataggio di Lukaku. La giornata no sotto porta continua nei minuti finali, quando centra clamorosamente la traversa a due passi dalla porta.

All. Pioli 5.5 – Reazione tardiva, la Roma è stata padrona per un’ora di gioco. Ma nel finale meritava il pari.