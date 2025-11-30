Pagelle Milan Lazio, Maignan e Leao da 7.5: il Diavolo vola, lui il peggiore in campo. I voti della Gazzetta dello Sport

Pagelle Milan Lazio, la Gazzetta dello Sport premia i due protagonisti assoluti della vittoria. Tutti i voti della sfida di San Siro

All’indomani del successo di misura del Milan sulla Lazio, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le proprie pagelle, esaltando i protagonisti assoluti della gara. Il voto più alto, cioè 7.5, è stato assegnato a due pilastri della squadra, uno per reparto: Rafael Leao e Mike Maignan. Il portoghese si è guadagnato il massimo dei voti grazie al gol vittoria segnato ad inizio ripresa, decisivo per i tre punti. Il portiere francese, invece, si è confermato ancora una volta decisivo con le sue parate e il suo carisma, in particolare quella provvidenziale sul colpo di testa di Gila nei primi minuti.

Pagelle Milan Lazio, i voti della Gazzetta dello Sport

Molto bene anche il giovane Davide Bartesaghi che, schierato dal primo minuto, si è meritato un bel 7 in pagella per la sua ottima prestazione in fase difensiva. Per quanto riguarda il resto della squadra, si registrano diverse sufficienze piene. La Sufficienza piena (6) è arrivata per Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric e Loftus-Cheek. Mezzo voto in meno, e quindi un 6,5, è stato assegnato invece a Tomori, Gabbia e Rabiot, che hanno comunque garantito solidità senza strafare.

L’unico vero voto negativo tra i giocatori scesi in campo è stato assegnato a Nkunku, che ha meritato un 5 pieno. La valutazione del quotidiano è lapidaria: «Non ci siamo. Ancora sotto ritmo e in affanno», a testimonianza di una giornata in cui il giocatore non è riuscito ad entrare in partita e a incidere.

