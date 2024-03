Pagelle Milan Fiorentina Primavera: Sia risplende ma è l’unico, ingenuità grave di Jimenez VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Milan Fiorentina Primavera

Raveyre 5 – L’eroe in Youth League inciampa in qualche disattenzione oggi, soprattutto nel primo tempo. Regala palla nel rilancio a Caprini (poi rimedia), esce malissimo su Baroncelli che lo anticipa di testa e rischia di pareggiare. Non perfetto sul colpo di testa di Sene che vale il 4-1.

Simic 5.5 – Crolla la linea difensiva del Milan, soprattutto nel finale. Anche lui è incluso nella dormita generale, con la Fiorentina che ha tantissimi spazi per fare male.

Caldara 6 – È la prima partita della sua stagione. Scende in Primavera per rimettere minuti, continuità sulle gambe dopo il lungo stop. La condizione migliore è ancora lontana (si vede nella rincorsa a Sene sull’1-1), ma non commette grandi sbavature. Dal 61′ Parmiggiani 4.5 – Entra malissimo. Concede punizione per un fallo in ritardo su Fortini e da lì nasce il gol di Baroncelli. Sene lo anticipa e manda in porta Caprini in occasioni del 3-1 e infine, a completare la giornata no, viene sovrastato dallo stesso Sene per il 4-1.

Nsiala 4.5 – Pensare che nei primi 45′ era stato parecchio propositivo, anche in avanti con diversi spunti… Nella ripresa è disastroso: Sene gli scippa il pallone e va a marchiare il pareggio. Ma non solo: si distrae parecchio, spalancando la strada ad almeno due palle-gol per la Viola. Dall’89’ Magni SV.

Jimenez 4 – Fortini-Jimenez è stato il duello più interessante di questo Milan Fiorentina. C’era tutto: velocità, qualità, strappi. Regge bene difensivamente e attacca con la solita pericolosità. Ma la sua partita è macchiata dall’ingenua espulsione: perde completamente le staffe e colpisce l’avversario a palla lontana, facendo svanire le ultime speranze di rimonta dei rossoneri.

Sala 5 – A sprazzi, è mancata continuità nella sua partita. Qualche buona sgroppata, alternata però a momenti in cui sparisce completamente dalla manovra. Dal 71′ Simmelhack 5.5 – Qualche buona sponda ma mai graffiante sotto porta.

Eletu 5.5 – Grave l’incomprensione con Nsiala che porta al pareggio di Sene e ridà fiducia alla Fiorentina. Passaggio troppo molle, intuito dall’attaccante avversario. Errore che macchia una partita in cui si era distinto come suo solito per le velenose traiettorie da palla inattiva.

Bartesaghi 5.5 – I due volti della partita del Milan si riflettono anche in lui: prima parte in grande spolvero con guizzi, giocate, sovrapposizioni. Ripresa assai timida e poco luccicante.

Zeroli 5 – Ci si aspetta che faccia la differenza sempre viste le sue qualità. Per accorgersi di lui in campo bisogna aspettare il 92′ con un colpo di testa che finisce largo. Troppo poco, davvero.

Camarda 5 – Attira due avversari su di sé con un gran movimento, spianando la strada a Sia che entra in area e sigilla l’1-0. Ma è l’unica buona giocata della sua partita, perché poi sparisce dal vivo del gioco per poi riapparire solamente al 57′, quando si divora il gol a tu per tu con Leonardelli. Non bene anche nella marcatura in area sul colpo di testa di Baroncelli che vale il 2-1. Dal 71′ Bakoune 5.5 – Soffre anche lui dopo il suo ingresso in campo.

Sia 7 – Coast to coast per il gol del vantaggio che profuma di due cose: personalità e maturità. Quella che sta raggiungendo di partita in partita, per caricarsi sulle spalle il peso della squadra anche nei momenti più delicati. Dal 71′ Scotti 5.5 – Non incide, l’andamento della partita non lo aiuta.

All. Abate 5 – Stupiscono l’inspiegabile differenza di approccio tra primo e secondo tempo e la fragilità con la quale han concesso campo alla Fiorentina per fare male.