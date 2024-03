Milan Fiorentina Primavera: sintesi, tabellino, risultato, cronaca live

Il Milan Primavera ospita la Fiorentina nella 24ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la qualificazione ai quarti di Youth League, il Milan Primavera deve riprendere la marcia anche in campionato, dove la vittoria manca esattamente da un mese. Rossoneri che ospitano la Fiorentina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan Fiorentina Primavera 1-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Fiorentina Primavera.

3′ Milan subito propositivo – Rossoneri subito propositivi in avanti: possesso palla della squadra di Abate. Lancio lungo in cerca di Bartesaghi, ma la traiettoria è troppo lunga.

5′ Colpo di testa Biagetti – Fortini scodella al centro dell’area, Biagetti sale in alto di testa ma manda a lato. Aveva commesso anche fallo il difensore della Fiorentina.

8′ Castrovilli inventa, Fortini chiuso – Scavetto di Castrovilli delizioso a premiare l’inserimento di Fortini. Entra in area dal lato sinistro, crossa ma viene chiuso dalla difesa del Milan.

9′ Gol Sia – Azione strepitosa di Sia per il vantaggio del Milan. Porta palla l’attaccante rossonero, seminando avversari: poi davanti a Leonardelli lo batte con un rasoterra nell’angolino.

12′ Leonardelli attento su Eletu – Il centrocampista del Milan aveva cercato il traversone lungo sul secondo palo per Zeroli: ben anticipato dall’uscita in presa alta di Leonardelli.

15′ Occasione Zeroli – Sia trova Bartesaghi, il cui crossa viene murato. Raccoglie ancora Sia, che va profondo a cercare Zeroli: colpo di testa largo, da buona posizione. Ma il trequartista viene poi fermato per una posizione di fuorigioco.

16′ Palo Caprini – Fiorentina vicinissima al pareggio! Tiro-cross di Sene, in spaccata ci arriva Caprini che da pochi passi centra la base del palo.

19′ Tiro Sene – Grande azione personale di Sene: salta prima Jimenez, poi nello slancio anche Nsiala. Calcia col mancino in diagonale, ma la conclusione è poco precisa: blocca Raveyre a terra.

21′ Tiro Harder – Castrovilli disegna male su punizione, respinge la difesa del Milan. Raccoglie Harder al limite e spara verso la porta, tiro ancora neutralizzato dalla linea arretrata rossonera.

23′ Fortini a terra in area, niente rigore – Fortini prende il largo a destra, poi vai giù nel contatto con Jimenez. Tutto regolare secondo l’arbitro Allegretta, non è calcio di rigore per la Fiorentina.

25′ Sbaglia Raveyre, poi rimedia – Errore in uscita di Raveyre, che regala palla a Caprini nel rilancio. Tiro improvviso per sorprendere il portiere, ma tentativo troppo debole. Rimedia e arpiona in sicurezza il numero 1 del Milan.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Fiorentina Primavera 1-0: risultato e tabellino

Rete: 9′ Sia

Milan Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Simic, Caldara, Nsiala, Jimenez; Sala, Eletu; Sia, Zeroli, Bartesaghi; Camarda. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Bakoune, Malaspina, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Mancioppi, Scotti, Magni, Bonomi, Simmelhack

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Romani, Baroncelli, Fortini; Ievoli, Harder; Sene, Castrovilli, Caprini; Braschi. All. Galloppa. A disp. Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Rubino, Maggini, Padilla

Arbitro: Allegretta di Molfetta