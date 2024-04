Nuovo allenatore Milan: frenata per Lopetegui, si valutano questi due profili

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per il dopo Pioli. In tal senso frenata per Lopetegui, valutati altri due profili

Continua a tenere banco in casa rossonera il futuro della panchina del Milan. I dirigenti rossoneri vogliono dare un’accelerata e la rosa dei nomi si sta restringendo. Lopetegui è il preferito al momento, ma c’è stata una franata perchè il club non può non tenere conto della dura reazione della tifoseria milanista.

Come riportato da SportMediaset resta in piedi la pista Fonseca che è in scadenza di contratto con il Lille. Un ruolo importante nella scelta del nuovo allenatore lo avrà Zlatan Ibrahimovic che pensa sempre di pù a van Bommel, suo ex compagno di squadra che ora allena l’Anversa. Poche chance di arrivare a Thiago Motta, ormai bloccato dalla Juventus. Su De Zerbi, profilo che non dispiace ai tifosi, si stanno facendo delle valutazioni economiche perchè per stapparlo al Brighton bisogna pagare la clausola da 14 milioni di euro.