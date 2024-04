Renato Veiga Milan: tutta la VERITA’ sul possibile affare, le dichiarazioni dell’agente

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Renato Veiga. L’agente del giocatore ha fatto chiarezza

Il calciomercato Milan avrebbe messo gli occhi su Renato Veiga, centrocampista classe 2003 del Basilea. A confermarlo è il padre-agente del giocatore portoghese Nelson Veiga, a Numero Diez:

LE PAROLE – «Quel che so è che il Milan segue Renato Veiga da molto tempo. Ovviamente con l’apertura del mercato potrebbero provare l’affondo, ora sono ancora interessati e osservano le sue prestazioni. Tuttavia, non c’è ancora nulla di concreto, nessuna offerta ufficiale dal Milan. Ci sono vari club dai top 5 campionati con cui ho già avuto contatti. Vedremo cosa succederà… Ci sono club da Ligue 1, Premier League e un ulteriore club di Serie A (oltre al Milan) che sono interessati da un po’. Anche nel corso del mercato invernale ci sono state discussioni e informazioni ma, in accordo col giocatore, abbiamo deciso di concludere la stagione a Basilea e rimandare tutto alla sessione estiva, chiudendo a ogni possibilità. Le prossime settimane saranno importanti».