Pagelle Milan Femminile Sassuolo: Grimshaw ispirata, Staskova entra e segna

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per i quarti di finale di ritorno di Coppa Italia 23/24: pagelle Milan femminile Sassuolo:

TOP: Grimshaw, Dompig

FLOP: Ijeh

VOTI:

Babb 6 – non rischia nulla nel primo tempo, sicura nelle uscite e mai veramente impegnata dalle avversarie

Arnadottir 6,5 – ha il merito di servire l’assist per il 2-0 di Dompig. Attenta in difesa

Piga 6 – ancora una volta titolare al centro della difesa non sbaglia nulla e spesso si propone anche in avanti (46′ Fusetti 6)

Mesjasz 6 – attenta in difesa, per lei e compagne complice un Sassuolo non irresistibile in attacco

Soffia 6,5 – una sua grande giocata avvia l’azione che porta al gol di Grimshaw. Attenta anche in fase difensiva e propositiva in attacco

Grimshaw 7 – Corsa, grinta, sacrificio e gol. Sembra tornata ai suoi livelli dopo un leggero periodo di appannamento. Ha il merito di sbloccare il match (76’Laurent SV)

Rubio Avila 6 – riceve e gestisce molti palloni, non sbaglia mai. Molte delle azioni pericolose partono da lei

Vigilucci 6,5 – ha il merito di fornire l’assist per Grimshaw che stappa il match. Su assist della compagna si divora il gol del 3-0

Dompig 7 – crea pericoli con la sua velocità e firma il gol del 2-0 (64′ Asllani 6)

Nadim 6 – le compagne la cercano molto, spesso manca nel controllo decisivo (46′ Marinelli 6)

Ijeh 5,5 – Il Milan potrebbe segnare di più ma lei non sfrutta le occasioni (64′ Staskova 7)